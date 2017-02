Verletzter Einbrecher Die Polizei bittet um Aufmerksamkeit

Ellwangen. Ein Einbrecher hat sich in Ellwangen bei seiner Tat möglicherweise verletzt. Der Unbekannte hatte sich am Dienstagmorgen zwischen 8 und 11 Uhr an der Wohnungstüre eines Gebäudes in Neunheim zu schaffen gemacht, so das Polizeipräsidium Aalen. Die Polizei in Ellwangen nimmt unter Telefon (07961) 9300 Beobachtungen rund um die genannte Tatzeit entgegen und ebenso Hinweise auf eine Person, an der eine frische Verletzung festgestellt wurden.

