Mit Feuerlöscher Fahrzeuge besprüht 14-Jähriger wurde beobachtet

Aalen. Ein 14-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, am Dienstagabend aus einem Schulgebäude in der Schleifbrückenstraße einen Feuerlöscher entwendet und mit diesem dann am Abend gegen 19 Uhr mehrere Fahrzeuge besprüht zu haben. Ob, über den Feuerlöscher hinaus, Sachschaden entstand ist noch offen. Ein Zeuge hatte den Jugendlichen beobachtet und die Polizei verständigt, die den ihnen bekannten Jugendlichen im fraglichen Bereich antraf.

zurück © Gmünder Tagespost 01.02.2017 08:30

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte