Erneut Brandanschlag auf Hochsitz

Lorch. Die Anschläge auf Jäger-Hochsitze gehen weiter. Schon vor etwa einer Woche waren am so genannten Pulzweg zwei Hochsitze vollständig verbrannt aufgefunden worden. In relativer Nähe zu denen wurde nun ein dritter Hochsitz durch Feuer zerstört. Die Ermittlungen der Lorcher Polizei ergaben inzwischen, dass die drei Unterstände zu unterschiedlichen Zeiten angezündet wurden, der oder die Täter also mehrfach wiederkamen. Da die Hochsitze nur unregelmäßig benutzt werden, kann immer nur ein Tatzeitraum genannt werden, so dass der erste Anschlag schon bis Anfang Januar zurückreichen kann. Der bislang letzte wurde am Samstag, 27. Januar, entdeckt und lag da maximal drei Tage zurück. Da sich der Täter mehrfach in diesem Bereich, der ins Kirnbachtal mündet, aufgehalten hat, werden Zeugen gebeten, auch solche Personenbeobachtungen bei der Polizei zu melden, die sie nicht unmittelbar mit einer der Taten in Verbindung bringen können. Zudem wäre der Polizei auch geholfen, wenn es jemanden gibt, der nur den Feuerschein gesehen hat. Ein solcher Zeuge könnte der Polizei bei der Eingrenzung der Tatzeiten helfen. Alle Hinweise werden bei der Polizei in Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen genommen. Am Dienstag, 24. Januar, war entdeckt worden, dass ein Hochsitz in diesem Bereich angezündet worden war.