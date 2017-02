20 000 Euro Schaden bei Unfall mit Maserati 34-Jährige fuhr mit Fiat auf

Aalen. Eine 34-jährige Kleinbus-Fahrerin verursachte am Dienstagnachmittag auf der B 29 einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro entstand. Verkehrsbedingt hielt gegen 14.45 Uhr vor ihr ein 55-jähriger Pkw-Fahrer seinen Maserati, Höhe Gewerbegebiet Aalen-West an. Die 34-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat Ducato auf. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

