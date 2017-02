Haus- und Nutzgeflügel muss im Stall bleiben

Die Geflügelpest hat sich seit November letzten Jahres in Deutschland und den angrenzenden Ländern ausgebreitet. Obwohl die Funde der an Geflügelpest verendeten Wildvögle rückläufig sind, ist die Erkrankung inzwischen bundesweit in über 50 Geflügelbeständen ausgebrochen und hat große wirtschaftliche Schäden verursacht.

Der Ostalbkreis fällt aufgrund seiner großen Geflügelhaltungen in die Kategorie der geflügelreichen Regionen und ist daher betroffen. Das Landratsamt Ostalbkreis hat daraufhin am 1. Februar 2017 eine Allgemeinverfügung zur Aufstallungspflicht für Geflügel erlassen. Im Rahmen der Allgemeinverfügung werden außerdem Ausstellungen und Börsen für gehaltene Vögel sowie die Teilnahme an Ausstellungen und Börsen außerhalb des Ostalbkreises verboten. Ausgenommen von dem Verbot sind lediglich Tauben. Die Allgemeinverfügung wird in den Tageszeitungen des Ostalbkreises veröffentlicht und kann in ihrem vollen Wortlaut mit Begründung beim Geschäftsbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landratsamts eingesehen oder unter www.ostalbkreis.de nachgelesen werden.

Funde von verendeten Wasservögeln, Raub- oder Rabenvögeln sollen dem Geschäftsbereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung unter genauer Beschreibung der Fundstelle (z.B. Ausdruck Kartenauschnitt aus Google Maps) mitgeteilt werden, damit der Tierkörper beprobt und sicher entsorgt werden kann (Tel. 07361 503-1830). Im Ostalbkreis wurde bisher bei keinem im Rahmen dieses Geflügelpestzuges beprobten Vogel das Geflügelpestvirus nachgewiesen.