76-Jähriger verursacht betrunken einen Zusammenstoß Ein 20-jähriger Fahrer wird leicht verletzt

Symbolfoto: opo

Ellwangen. 5000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 17.51 Uhr in der Ellwanger Straße ereignet hat. Ein 76-Jähriger fuhr auf der Ellwanger Straße in Richtung Neunheimer Straße. In einer leichten Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammen. Bei der Kollision zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 76-Jährige Alkohol konsumiert hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein.

