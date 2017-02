Nach Unfallflucht erwischt Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen

Symbolfoto: opo

Aalen. Am Freitag, gegen 15.35 Uhr, parkte eine 67-Jährige aus einem Parkplatz in der Kocherstraße rückwärts aus. Hierbei übersah sie laut Polizei ein hinter ihr geparktes Auto und stieß mit ihm zusammen. Anschließend fuhr sie jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch einen Zeugen konnte jedoch das Kennzeichen ermittelt werden. Die Unfallflüchtige konnte durch die Polizei an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt circa 1500 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 04.02.2017 11:19

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte