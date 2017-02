Einbruch Schmuck und Geld aus Wohnhaus geklaut

Schwäbisch Gmünd-Bargau. Unbekannte sind am Freitag zwischen 17.30 und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus im Vorderen Bühl in Bargau eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und drangen in das Haus ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und stahlen Geld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Sachschaden: mindestens 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, Telefon: (07171) 3580.

