In Wohnhaus eingebrochen

Einbrecher sind am Freitag zwischen 17.50 und 22.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Adlerstraße in Heubach eingedrungen, teilt die Polizei mit. Die bislang unbekannten Täter hebelten zunächst eine Terrassentür auf und drangen dann in die Erdgeschosswohnung ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld und Elektrogeräte.

Anschließend drangen sie noch in eine Wohnung im Obergeschoss ein, nachdem sie dort die Eingangstür aufgebrochen hatten. Welche Beute sie dort gemacht haben, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich im Gmünder Revier unter der Telefonnummer (07171) 3580 zu melden.