Guten Morgen Es flutscht nicht Julia Trinkle über Gmünd und wahre Zungenbrecher







N ein, kein E nach dem G, es heißt Gmünder, nicht Gemünder, das wäre in Unterfranken. Einfach nur Gmünder Tagespost in Schwäbisch Gmünd. Wie oft ich das am Telefon schon Leuten fernab vom Schwäbischen erklären musste? Ich kann’s nicht mehr zählen. So richtig flutscht das M nach dem G einfach nicht bei der Lautbildung. Aber ja, schlimmer geht immer. Das wird mir wieder mal klar, als ich in der Nähe von Schwäbisch Hall einen Ort passiere, der in Sachen Buchstabieraufwand gut mithalten kann: „Gschlachtenbretzingen“. Da flutscht so manches nicht. Aber: Dort gibt es zumindest kein Székesfehérvárer Straße – wie in Gmünd.

© Gmünder Tagespost 05.02.2017 07:35