Pläne zur Fußgängerunterführung in Jagstzell kommen voran

Das Planfestellungsverfahren ist eingeleitet

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat dieser Tage ein Planfeststellungsverfahren für den Neubau einer Fußgängerunterführung in Jagstzell eingeleitet. So heißt es nun in einer Pressemitteilung. Vorhabenträgerin ist die Gemeinde Jagstzell.