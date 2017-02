Versuchter Wohnungseinbruch Beschädigtes Fenster als Bilanz eines Einbruchsversuchs

Mögglingen. Am Mittwoch versuchte ein Unbekannter zwischen 6.15 Uhr und 14 Uhr im Wohngebiet an der nördlichen Ortsrandlage Richtung Steinenbachklinge in ein Wohnhaus einzudringen. Laut Polizei wollte er mit einem Rundholz das Badfenster der Einliegerwohnung einschlagen. Das misslang dem Täter, aber er hinterließ am Fenster einen geringen Schaden. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im Wohngebiet nimmt der Polizeiposten Heubach unter (07173) 8776 entgegen.

zurück © Gmünder Tagespost 09.02.2017 09:18

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte