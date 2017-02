Auto überschlägt sich - Polizei sucht Zeugen Unfallbeteiligter verlässt den Unfallort

Symbolbild

Gschwend. Ein 22-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 9 Uhr von Rotenhar in Richtung Sulzbach. Als ihm nach einer Rechtskurve ein Laster entgegen kam, musste er nach rechts ausweichen. Laut Polizei geriet der Wagen dabei ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der Lasterfahrer fuhr weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Da der Unfall von Zeugen beobachtet wurde, werden diese gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter (07171) 3580 in Verbindung zu setzen. Zudem bittet die Polizei um weitere Hinweise auf den Lastwagen, dessen Auflieger gelb gewesen sein soll. Der Sachschaden am Auto wird von der Polizei auf 10 000 Euro beziffert.

