Zwei Verletzte und 23000 Euro Schaden Bei Heubach am Donnerstagnachmittag











Heubach. Zwei verletzte Fahrerinnen sowie zwei totalbeschädigte Autos sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag in der Mögglinger Straße ereignete. Eine 42 Jahre alte Frau fuhr mit ihrem VW Touran gegen 12.20 Uhr von Böbingen kommend von der L 1161in die Mögglinger Straße ein. Dabei missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer aus Richtung Mögglingen kommenden 65-jährigen Dacia-Fahrerin. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, in dessen Folge die beiden Frauen nach ersten Erkenntnissen wohl schwerverletzt wurden. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 23 000 Euro geschätzt.

