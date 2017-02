Live-Ticker: VfR spielt 1:1 gegen Erfurt

Zum dritten Mal ist der VfR dabei nach einem Rückstand zurück gekommen, schaffte es aber nicht mehr, das Spiel in einen Sieg zu drehen. Erfurt war in der 31. Minute durch Carsten Kammlott überraschend in Führung gegangen, erst in der 88. Minute belohnte Robert Müller mit dem 1:1 die kämpferisch überzeugende Leistung der Schwarz-Weißen. Ein ausführlicher Spielbericht folgt.

http://www.schwaebische-post.de/vfr-liveticker/

bel