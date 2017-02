Die Kapfenburg im Wimmel-Band von Tina Krehan

Wimmelbild Der Kapfenburglift ist zwar nicht ganz so nah, aber dieses Bild zeigt zweifellos die Kapfenburg. Es ist die letzte Doppelseite aus dem Bilderbuch „Die Schwäbische Alb wimmelt“, von Tina Krehan. erschienen im Silberburg-Verlag, Tübingen und Karlsruhe. Auf sechs doppelseitigen und zwei einseitigen Wimmelbildern unternimmt die Stuttgarter Grafikerin und Illustratorin eine Reise über die Schwäbische Alb, zwischen Frühling und Winter. Außer zur Kapfenburg geht es unter anderem zur Burg Hohenzollern, in den Fürstlichen Park in Inzigkofen im Donautal, zum Gestüt Marbach und an den Blautopf. Das Buch kostet 14,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel. mam

