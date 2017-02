Einbrecher in Wohnhaus Zeugen in Waldhausen gesucht

Aalen-Waldhausen. Tagsüber ist in Waldhausen ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Härtsfeldstraße eingebrochen. Die Polizei grenzt die Tat auf Freitag zwischen 8.30 und 19.30 Uhr ein. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür auf. In der Wohnung wurden einige Räume durchsucht, letztendlich jedoch nichts gestohlen. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen (07361) 524-0 in Verbindung zu setzen.

