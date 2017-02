Mehrere Schüsse auf Mann - Täter auf der Flucht

Ein 47 Jahre alter Mann ist am Samstag kurz nach 23 Uhr in der Reinsburgstraße in Stuttgart von Unbekannten niedergeschossen und schwer verletzt worden. Die Fahndung verlief bislang erfolglos, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Attentat am Samstagabend auf 47-Jährigen in Stuttgart - Fahndung läuft

Der niedergeschossene Mann befindet sich in einem Krankenhaus und ist laut Polizeiangaben inzwischen außer Lebensgefahr. Nach den bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 47-jährige türkische Staatsangehörige am Abend in Begleitung in einem Lokal an der Reinsburgstraße auf. Dort ging er nach 23 Uhr vor das Lokal. Gegen 23.15 Uhr trat ein mit einer roten Jacke bekleideter Unbekannter in Richtung des 47-Jährigen und feuerte aus einer Handfeuerwaffe mehrere Schüsse auf sein Opfer, so die Polizei. Der Täter soll Zeugenangaben zufolge in eine dunkle Limousine mit ausländischem Kennzeichen eingestiegen sein, die sofort davongefahren ist.

Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er einer Notoperation unterzogen worden ist. Der Tatort wurde in der Nacht weiträumig abgesperrt, Spuren gesichert und zwei Fahrzeuge, die ebenfalls von Kugeln getroffen worden waren, zunächst sichergestellt.

Die Kriminaltechniker entdeckten am Tatort drei leere Patronenhülsen.



Die Polizei löste eine Ringalarmfahndung aus, das gesuchte Fahrzeug blieb jedoch bisher unerkannt. Das Dezernat Tötungsdelikte hat die Ermittlungen übernommen und die Ermittlungsgruppe "Insel"

eingerichtet.

Die Hintergründe der Tat sind ungeklärt. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen türkischen Geschäftsmann. Er soll, soweit er gesundheitlich stabil ist, im Lauf des Tages befragt werden. Hierzu muss ein Dolmetscher hinzugezogen werden, da der 47-Jährige kein Deutsch spricht, teilt die Polizei mit. Nach allen bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler nicht von einem Konflikt der rockerähnlichen Gruppierungen und auch nicht von einer fremdenfeindlichen Tat aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0711) 89905778 bei der Polizei zu melden.