Rembold ohne Gegner

Bürgermeisterwahl Kein weiterer Bewerber tritt in Waldstetten an.

Ohne einen einzigen Gegenkandidaten tritt Michael Rembold bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12.März, in Waldstetten an. „Es hat kein anderer Kandidat seine Unterlagen eingereicht“, sagte Hauptamtsleiter Friedrich Kopper am Montagabend, kurz nach Ablauf der Bewerbungsfrist um 18 Uhr. Somit steuert Michael Rembold seiner dritten Amtszeit in der Gemeinde unterm Stuifen entgegen.

Die Bewohner Waldstettens und seiner Teilorte entscheiden nun am Sonntag, 12. März, darüber, ob sie Michael Rembold weiterhin als ihren Bürgermeister haben wollen.