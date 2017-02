Betrügerischer Vermieter: Kaution behalten Nach Wohnungsbesichtigung bekommt Gmündern ihre 1000 Euro nicht zurück

Schwäbisch Gmünd. Anfang Februar hatte sich eine 56-Jährige aus dem Schwäbisch Gmünder Raum für eine Wohnung in Tübingen interessiert. Der angebliche Wohnungsvermieter, der zur Besichtigung des Mietobjektes anscheinend nicht persönlich anwesend sein konnte, bat die Frau ihm quasi als Kaution 1000 Euro auf ein italienisches Konto zu überweisen, so die Polizei. Im Gegenzug dafür sollte die 56-Jährige den Wohnungsschlüssel per Post erhalten. Nach Besichtigung der Wohnung sollte sie den Schlüssel zurückschicken und würde ihrerseits das Geld wieder erhalten. Die 56-Jährige hielt ihren Teil der Absprache ein; der Unbekannte allerdings nicht. Bis heute hat die Frau weder den Wohnungsschlüssel, noch die 1000 Euro zurück erhalten.

