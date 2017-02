Lkw verliert Rad - Notrufsäule zertrümmert Montagvormittag auf der B19 zwischen Aalen und Unterkochen

Aalen. Ein Lastwagen hat am Montagvormittag das rechte vordere Rad seines Anhängers verloren. Auf der B19 zwischen Unterkochen und Aalen machte sich das Rad gegen 10.45 Uhr selbstständig und prallte gegen eine am Straßenrand aufgestellte Notrufsäulemachte. Diese wurde laut Polizeiangaben komplett zertrümmert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.500 Euro. Warum sich das Rad löste sei noch unklar, so die Polizei.

zurück © Gmünder Tagespost 14.02.2017 08:46

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte