iPhone auf Faschingsparty gestohlen Am Sonntag in der Sporthalle in Unterkochen

Symbolfoto: pixabay

Aalen-Unterkochen. Während einer Faschingsveranstaltung in der Sporthalle in der Waldhäuser Straße in Unterkochen klaute ein Unbekannter am Sonntag das iPhone eines 17-Jährigen. Der Jugendliche hatte das Handy gegen 18 Uhr benutzt und dann in seine Hosentasche gesteckt. Kurz darauf bemerkte er das Fehlen des rund 700 Euro teuren Gerätes, so die Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Aalen entgegen: Tel.: (07361) 5240.

© Gmünder Tagespost 14.02.2017 08:54

