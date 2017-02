Der Ostalb-Morgen

In einer Oberkochener Kleingartenanlage haben Einbrecher mehrere Schuppen aufgebrochen. Mehr in unserer Polizeimeldung.

8.15 Uhr: Ein Blick in den Tag: Wie ist die Stimmung bei den VfR-Spielern nach der verkündeten Insolvenz? Wir schauen heute beim Training der Mannschaft vorbei. In Bopfingen läuft die Wertholzsubmission. Um 11 Uhr wird das Ergebnis verkündet, wir sind dabei und berichten. Der Regionalverband Ostwürttemberg beschäftigt sich heute unter 13.30 Uhr unter anderem mit der Rohstoffsicherung in der Region. Was das genau bedeutet erklären wir in einem Bericht nach der Sitzung. Im Technischen Ausschuss der Stadt Aalen geht es heute unter anderem um das schnelle Internet und wie es mit der Breitbandentwicklung weitergeht. Auch in Schwäbisch Gmünd tagt ein Ausschuss: für Bau und Umwelt. Zur aktuellen Grippewelle hat die DAK heute noch bis 20 Uhr eine kostenlose Hotline mit Experten am Telefon eingerichtet. Zu erreichen unter: 0800 1111 841.



7.50 Uhr: Die Verkehrsleitzentrale meldet einen Unfall auf der B29 von Stuttgart in Richtung Aalen. Zwischen Winterbach und Schorndorf ist der rechte Fahrstreifen blockiert. Es kommt zu Verzögerungen.

7.18 Uhr: Der Verkehr wird auf den üblichen Streckenabschnitten dichter. So zum Beispiel vor dem Rombachtunnel in Richtung Aalen und auf der B29 bei Essingen und Mögglingen. Auch auf der B29 rund um die Autobahn-Anschlussstelle Westhausen muss jetzt mehr Zeit eingeplant werden. Größere Behinderungen gibt es nach wie vor keine.

7 Uhr: Schlechte Nachrichten aus Heidenheim. Die Firma Althammer entlässt 61 Mitarbeiter. Mehr dazu in unserer Meldung.

6.35 Uhr: Die Insolvenz des VfR Aalen beschäftigt auch heute nicht nur die Sportwelt bei uns im Kreis. Das sagt SchwäPo- und GT-Chefredakteur Damian Imöhl in seinem Kommentar zur Lage beim VfR.

6.25 Uhr: Die Aussichten für heute: Wir können uns auf einen sonnigen Tag freuen! Mehr in unserem Wetterblog von Tim Abramowski.

6.15 Uhr: Die Verkehrslage im Ostalbkreis entspannt, noch stehen alle Straßen im Ostalbkreis in der Verkehrsleitzentrale auf Grün. Freie Fahrt im Ostalbkreis! Auch die Polizei meldet noch keine Vorkommnisse.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.