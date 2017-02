Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

8.10 Uhr: Massive Behinderungen gibt es derzeit auf der A6. Ein Lastwagen hat Feuer gefangen. Die Autobahn ist bei Kirchberg an der Jagst in Richtung Nürnberg komplett gesperrt. Der Verkehr wird dort ausgeleitet. Es kommt laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

7.30 Uhr: Ein Blick in den Tag: Was lief da beim VfR mit den VIP-Tickets? Die SchwäPo bleibt heute dran. SchwäPo- und GT-Chefredakteur Damian Imöhl schreibt dazu heute in einem Kommentar von einem schmutzigen Schlussstrich. Vor dem Aalener Amtsgericht geht es heute Morgen um räuberische Erpressung. Der Angeklagte soll in Aalen einem 16-Jährigen mit Tritten und Schlägen Geld und Handy abegommen haben. Mehr dazu im Laufe des Tages. In Schwäbisch Gmünd stellt das Frauenforum stellt seine Aktion zur Wahl des Oberbürgermeisters vor.

7.15 Uhr: Weitere Behinderungen auf der B29 zwischen Mögglingen und Böbingen in Richtung Gmünd. Ein defektes Auto blockiert derzeit die Fahrbahn.

7 Uhr: Die Polizei meldet einen Frontalzusammenstoß auf der alten B29 zwischen Zimmern und Iggingen.

6.20 Uhr: Die Bahn meldet den Ausfall eines Inter-Region-Express-Zuges 19412, der von Aalen um 6.25 Uhr nach Stuttgart fährt. Grund sei laut Bahn eine kurzfristige Krankmeldung. Es gibt eine Ersatzverbindung: Um 6.30 Uhr fährt der RE 19414 ebenfalls von Aalen nach Stuttgart. Von diesem Ausfall ist ebenfalls die Rückfahrt betroffen: Auch der Zug von Stuttgart nach Aalen um 7.21 Uhr fällt aus, es handelt sich um den RE 19409. Die Bahn empfiehlt: Für Reisende nach Schorndorf, Schwäbisch Gmünd und Aalen, Freigabe IC 2063 um 08:07 Uhr von Stuttgart Hbf. Empfehlung für Reisende mit allen Unterwegshalten RE 19413 um 08:22 Uhr von Stuttgart Hbf.

6.15 Uhr: Freie Fahrt auf den Straßen im Ostalbkreis. Die Polizei meldet auf Nachfrage: "Alles ruhig!"

6.10 Uhr: Das wird ein schöner Tag! Unser Wettermelder Tim Abramowski verspricht in seinem Wetter-Blog den bislang mildesten Tag des Jahres. Mehr dazu hier.

6.05 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Tobias Dambacher fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.