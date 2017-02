Frontalzusammenstoß zwischen Zimmern und Verteiler Iggingen Vollsperrung der alten B29 am frühen Morgen











Gegen 6.30 Uhr ereignete sich auf der alten B29 - auf der Kreisstraße 3267 - ein Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Es entstand Totalschaden an beiden Autos. Der 30-jährige Fahrer eines Ford Transits war aus Richtung Zimmern in Richtung Böbingen unterwegs und wollte vor dem Verteiler Iggingen auf die Bundesstraße 29 einfahren. Dazu musste er von der Kreisstraße nach links abbiegen, wobei er einen entgegen kommenden Mercedes übersah und mit diesem zusammenstieß, so die Polizei. Der Unfallverursacher blieb dabei ebenso unverletzt, wie der 22-jährige Fahrer des Mercedes und seine zwei Mitfahrer, den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf zusammen etwa 15000 Euro. Die Nebenstrecke der Bundesstraße war durch die Unfallfahrzeuge zunächst voll gesperrt. Ab etwa acht Uhr konnte der Verkehr durch manuelle Regelungen der Polizei wieder einseitig fließen. Vor einer vollständigen Freigabe musste die Unfallstelle durch die Schwäbisch Gmünder Straßenmeisterei gereinigt werden.

