Feinstaub-Alarm in Stuttgart endet heute um Mitternacht

Symbolbild: Pixabay

Stuttgart. Noch bis heute um Mitternacht bittet die Landeshauptstadt, das Auto freiwillig stehen zu lassen und Komfort-Kamine nicht zu benutzen. Doch der Feinstaub-Alarm, der bereits seit dem 7. Februar gilt, geht heute Nacht zu Ende. Um Mitternacht wird er aufgehoben. Grund ist angekündigter Regen in der Nacht auf Freitag, der die Atmosphäre frei von den schädlichen Partikeln waschen soll. Allerdings wird das wohl nur eine kurzfristige Phase sein. Experten rechnen mit einem neuen Feinstaub-Alarm in Stuttgart ab Montag. Der Alarm wird ausgerufen, wenn sich mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft in der Atmosphäre befinden. Am Dienstag wurden 96 Mikrogramm erreicht.

