Elfjähriger Junge schwer verletzt In Heubach von Auto erfasst

Heubach. Ein elfjähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Der Bub querte gegen 15.50 Uhr die Mögglinger Straße auf Höhe der dortigen Skateranlage auf seinem Fahrrad. Zwei andere Kinder in seiner Begleitung blieben währenddessen auf dem Gehweg zurück. Auf der Straße wurde der Radler von einem ortseinwärts fahrenden Golf erfasst, dessen 34-jährige Fahrerin zwar noch bremste, den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern konnte. Das Kind wurde durch den Anprall zu Boden geworfen und zog sich laut Polizei wohl schwere Verletzungen zu, die durch den Rettungsdienst zunächst an der Unfallstelle erstversorgt wurden. Der Bub wurde anschließend ins Krankenhaus eingeliefert.

