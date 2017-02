Gestohlenes Auto aus Göggingen in Bayern bei Kontrolle entdeckt

Wie schon im vergangenen September war es die bayrische Polizei, die ein im Ostalbkreis gestohlenes Auto sicherstellte. Der Audi befand sich am Mittwochmorgen kurz vor der Grenze nach Tschechien, als er kurz vor sechs Uhr von einer Polizeistreife der Polizeiinspektion Waidhaus i.d. Oberpfalz kontrolliert wurde. Die Polizei stellte schnell fest, dass der 33-jährige polnische Fahrer wohl unberechtigt mit dem Wagen unterwegs war.

Eine entsprechende Überprüfung beim Fahrzeughalter vor Ort in Göggingen erbrachte die Gewissheit, dass der Wagen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gestohlen worden war. Der Fahrzeugbesitzer hatte das Fehlen seines Fahrzeuges noch gar nicht bemerkt.

Noch am Morgen wurde bei der Schwäbisch Gmünder Polizei der Diebstahl eines ähnlichen Fahrzeugs angezeigt, das in Iggingen gestohlen worden war. Die Polizei geht davon aus, dass dieselbe Tätergruppierung auch für diesen Diebstahl verantwortlich ist. Die Fahndung nach diesem Auto verlief bislang ergebnislos.

Der bei der Kontrolle festgenommene Fahrer des sichergestellten Autos wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen beim zuständigen Richter in Weiden vorgeführt, der daraufhin den beantragten Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an den Tatorten in Iggingen und Göggingen Beobachtungen gemacht haben, die sie nun mit den Diebstählen in Verbindung bringen, sich zu melden. Die Polizei bittet auch alle Personen sich zu melden, denen in dieser Zeit ein schwarzer oder blauer Audi-A4-Kombi aufgefallen ist. Alle Hinweise werden bei der Kriminalpolizei Aalen unter Telefon (07361) 5800 entgegen genommen.