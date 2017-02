Polizeibericht Falschfahrer verursacht Unfall

Schwäbisch Gmünd. Ein Falschfahrer hat im Einhorntunnel einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Gegen 11.25 Uhr verließ ein 66-jährigr VW-Fahrer auf der B 29 von Stuttgart in Richtung Aalen an der ersten Ausfahrt des Einhorntunnel die Bundesstraße am Portal Ost. Dabei kam ihm ein 60-jähriger Daimler-Fahrer entgegen, der falsch aufgefahren war. Die Fahrer versuchten auszuweichen, stießen aber seitlich versetzt zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 11 000 Euro beziffert. Nach dem Unfall musste der Tunnel musste kurz gesperrt werden.

