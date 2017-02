Christian Ude in Oberkochen SPD Oberkochen Münchner Alt-OB kommt am Freitag, 3. März.

Oberkochen. Christian Ude, Oberbürgermeister der Stadt München a.D., kommt zu einem „verschobenen“ politischen Aschermittwoch nach Oberkochen. Der SPD-Ortsverein Oberkochen und der SPD-Kreisverband Ostalb laden dazu ein, am Freitag, 3. März, um 18.30 Uhr im Mühlensaal. Die Musiker Philipp Hirth und Tobias Schmitt spielen Unterhaltung. „An diesem Abend sind nicht nur Rote herzlich willkommen“, so der SPD-Kreisverband Ostalb in seiner Ankündigung. Christian Ude, geboren 1947, war von 1993 bis 2014 Oberbürgermeister von München.

zurück © Gmünder Tagespost 17.02.2017 19:45