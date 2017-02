Der Guggenball läutet das große Treffen ein

Fasching Inoffiziell hat das Internationale Guggenmusiktreffen schon am Freitagabend begonnen: mit dem Guggenball der Gmender Gassafetza im Prediger. An diesem Samstag geht es weiter: Guggenmusiker begleiten ab 11 Uhr den Kinderumzug vom Rinderbacher Torturm zum Marktplatz, wo die Gmünder Feuerwehr und die Rudos den Narrenbaum aufstellen. Oberbürgermeister Richard Arnold begrüßt die Guggen ab 12.15 Uhr auf dem Marktplatz, um 13.45 Uhr löst Bürgermeister Dr. Joachim Bläse ihn ab. Immerhin sind es insgesamt 21 Gruppen, die sich angekündigt haben. Gleichzeitig treten Kapellen auf der Bühne am Johannisplatz und an der Remsgalerie auf. Um 18 Uhr beginnen die Monsterkonzerte am Marktplatz und am Johannisplatz, bevor die Musiker durch die Kneipen ziehen. Guggenmusik-Frühschoppen ist am Sonntag ab 11 Uhr in der Großsporthalle in der Katharinenstraße. Foto: Laible

