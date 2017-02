Steige halbseitig gesperrt Bäume werden gefällt







Aalen-Ebnat/-Unterkochen. Achtung, Autofahrer, an der Ebnater Steige: Die Strecke ist an diesem Samstag, 18. Februar, von 8 bis 13 Uhr halbseitig gesperrt. Der Grund sind Baumfällarbeiten. die Sperrung gilt in Richtung Unterkochen.

