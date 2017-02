Durchs Kellerfenster gestiegen Einbruch

Heubach. Am Freitag in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr brachen bislang Unbekannte in der Franz-Schubert-Straße ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und drangen ein. Die Täter entwendeten diverse Gegenstände aus dem Haus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

