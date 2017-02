Vesperkirche geht in die nächste Runde

Kirche Vom 5. bis 12. März, jeweils von 11 bis 14 Uhr, öffnet die ökumenische Vesperkirche in der Gmünder Augustinuskirche. Die Helfer stehen in den Startlöchern. Als Grundbetrag bezahlen die Gäste 1,50 Euro. Der Eröffnungsgottesdienst findet am 5. März um 10.15 Uhr in der Augustinuskirche statt. Foto: me

