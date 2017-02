Guggen feiern friedlich

Um 11 Uhr geht es in die nächste Runde: Der Guggen-Frühschoppen steigt in der Gmünder Großsporthalle. Foto: Laible

Schwäbisch Gmünd. "In meinem Lagebericht steht nichts drin", sagt ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Gmünds Guggen und deren zahlreiche Fans haben den ganzen Samstag über bis tief in die Nacht hinein friedlich gefeiert. Die Feier ist aber noch nicht zu Ende. Um 11 Uhr treffen sich Freunde der schrägen Töne zum Guggen-Frühschoppen in der Schwäbisch Gmünder Großsporthalle.

