Versuchter Einbruch in Boutique Gmünder Polizei sucht Zeugen

Schwäbisch Gmünd. Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht zum Samstag, an einer Boutique im Glockgäßle die Scheibe einzuschlagen. Die Verglasung hielt stand. Die Täter flüchteten. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Die Polizei sucht Zegen, Tel. (07171) 3580.

