Schwerer Unfall bei Kösingen Zwei junge Männer schwer verletzt

Neresheim. Am Sonntag, gegen 1.42 Uhr, war ein 21jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße 3314 von Neresheim in Richtung Kösingen unterwegs. Kurz nach Ortseingang Kösingen prallte er auf einen geparkten Lkw mit Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der VW unter dem Anhänger, so dass der 21-Jährige sowie sein 29-jähriger Beifahrer eingeklemmt und von der Feuerwehr gerettet werden mussten. Sie zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Am VW und am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

© Gmünder Tagespost 19.02.2017 15:50