Einbrecher im Raum Heidenheim unterwegs

Über Ostern - zwischen Donnerstag und Dienstag - waren Einbrecher in Giengen, Heidenheim und Hermaringen unterwegs. Die Einbrecher haben an allen Tatorten ihre Spuren hinterlassen. Die würden den Ermittlern, so die Polizei, bei der Suche nach den Tätern wichtige Hinweise geben.

In Giengen fielen einem Passanten am Dienstagmorgen Einbruchspuren an einem Haus in der Obertorstraße auf. In das Haus waren die Unbekannten laut Polizei nicht gekommen, denn die Tür sei dafür zu stabil. Ohne Beute zogen die Einbrecher wieder von dannen.



In einem Vereinsheim "Auf dem Schießberg" suchten die Einbrecher zwischen Montag und Dienstag nach Brauchbarem. Sie öffneten den Zaun des Vereinsgeländes und gingen zu dem Vereinsheim. Dort versuchten sie, die Eingangstür aufzuhebeln. Sie war zu stabil. Deshalb schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein. So kamen sie in das Haus. Sie hatten es unter anderem auf einen Fernseher abgesehen. Mit ihrer Beute flüchteten sie.

Zwischen Sonntag und Dienstag suchten die Einbrecher in einer Firma in der Herbrechtinger Straße nach Beute. Sie brachen ein Fenster auf und gingen in das Haus. Dort suchten sie überall nach ihrer Beute. Sie nahmen Geld und Kameras mit. Damit flüchteten sie.

Auch in Heidenheim waren die Einbrecher unterwegs. Zwischen Sonntag und Dienstag versuchten sie, einen Imbisswagen in der Marienstraße aufzubrechen. Es gelang ihnen nicht. Unverrichteter Dinge zogen sie wieder von dannen.

Zwischen Samstag und Montag brachen die Unbekannten in eine Firma in der Friedrichstraße ein. Hier hinein kamen sie, weil sie eine Fensterscheibe eingeschlagen haben. Offensichtliche fanden sie nichts Brauchbares. Wiederum zogen sie laut Polizei ohne Beute von dannen.