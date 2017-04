Razzia im Rocker-Milieu Polizei Durchsuchungen in Heidenheim und Böblingen nach Beweismitteln.

Heidenheim. Polizeibeamte haben am Mittwoch im Raum Heidenheim und Böblingen in insgesamt zehn Gebäuden nach Beweismitteln gesucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen eine rockerähnliche Gruppe aus dem Raum Heidenheim. Vorausgegangen war ein Vorfall Ende Februar in einer Heidenheimer Discothek. Mehrere Personen der Gruppe bedrohten das Sicherheitspersonal und die Gäste mit einer Kettensäge und Baseballschlägern. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass die Gruppe Schutzgeld des Discobetreibers erpressen wollte. Im Laufe der Durchsuchung stellten die Beamten verschiedene Gegenstände sicher, die jetzt noch ausgewertet werden müssen: Handys und Datenträger. Außerdem fanden die Beamten wenige Gramm Rauschgift.

