Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

Der gestrige Stau auf der BAB7 in Ellwangen wurde durch einen Lastwagen verursacht, der in die Leitplanke knallte. Laut Polizeibericht beläuft sich der Schaden auf 26 000 Euro.

8.30 Uhr: Baumanschinen im Wert von 30 000 Euro in Aalen gestohlen. Polizei sucht Zeugen.

8.19 Uhr: Im Aalener Amtsgericht wird heute Nachmittag gegen zwei Hansa-Rostock-Fans wegen Körperverletzung verhandelt. Sie sollen im Stadion Ärger gemacht und einen Ordner bedrängt haben.

8.05 Uhr: Die Gemeinde Abtsgmünd hat einen Zwischenbericht zu den Umbau- und Sanierungsarbeiten der Friedrich-von-Keller-Schule veröffentlicht

7.10 Uhr: Achtung Staumeldung. Auf der B29, zwischen Essingen und Mögglingen, Höhe Hermannsfeld, Richtung Stuttgart ist ein Lastwagen liegen geblieben. 4 Kilometer Stau in beiden Richtungen. Eine Umleitung wird von der Polizei eingerichtet.

6.50 Uhr: Legostadt in Unterrombach. Heute wird die von Kindern im Gemeindesaal des Dietrich-Bonhoefferhauses gebaute Stadt nur aus Legosteinen fertig gestellt. Das 18 Meter lange Kunstwerk ist ab 18 Uhr zu besichtigen. Dazu gibt’s Musik und einen kleinen Imbiss.

6.30 Uhr: Der Winter ist vorbei. Wetterexperte Tim Abramowski sagt in unserem Wetter-Blog steigende Temperaturen voraus.

6.08 Uhr: Auch die Bahn kommt heute pünktlich. Nur der IC von Ellwangen nach Aalen um 6.48 Uhr meldet fünf Minuten Verspätung.

6.06 Uhr: Kalt aber trocken. Heute werden Autofahrer von Schnee und Graupel verschont. Die Straßen sind frei. Bis jetzt sind keine Störungen gemeldet.

6.03 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Philipp Zettler fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.