Stau nach Einschlag in die Leitplanke Lastwagen stellte sich quer und verursachte 26 000 Schaden

Symbolbild

Ellwangen. Eine Störung der BAB7 für genau zwei Stunden löste der Unfall eines Sattelzuges am Mittwochnachmittag aus. Der 58-jährige Fahrer des Lastwagens mit Tieflader war in Richtung Ulm unterwegs, als er gegen 16.10 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen in die Mittelleitplanke prallte. Da sich dabei der Tieflader querstellte, wurden beide Fahrspuren blockiert. Nach rund einer Stunde gelang es dem Fahrer, sein Fahrzeug manövrierfähig zu machen, so dass zumindest eine Fahrspur wieder befahrbar war. Der Stau, der bis dahin eine Länge von rund sechs Kilometern erreicht hatte, konnte sich dadurch verkürzen. Bis die Fahrbahn gereinigt war und die Autobahn wieder komplett frei war, dauerte es eine weitere Stunde. Die Polizei stellte fest, dass der Unfall wohl durch einen technischen Defekt an einer Lenkachse ausgelöst worden war. Der Sachschaden am Fahrzeug und rund 200 Metern Leitplanke wurde auf zusammen rund 26 000 Euro geschätzt.

20.04.2017

