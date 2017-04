Kaugummiautomat gesprengt

Schwäbisch Gmünd. Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Bewohner eines Wohnhauses in der Hospitalgasse durch einen Knall vor seinem Wohnhaus geweckt. Als er gegen 2.20 Uhr aus dem Fenster schaute bemerkte er, dass der an dem Haus angebrachte Kaugummi- und Spielzeugautomat beschädigt war. Wie die Polizei vor Ort feststellte, war der Automat wohl mit einem Knallkörper gesprengt worden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/3580.