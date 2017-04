Eiskalt!!!

Adelberg. Dass der Frühling derzeit vor allem nachts tiefster Winter ist, merken viele. Auch Harald Müller, der in der Mittelmühle in Adelberg Weihnachtsbäume anbaut. -6 Grad herrschten dort in der Nacht zum Donnerstag. Durch Beregnen mit normalem Wasser mussten die frischen Triebe geschützt werden. Dabei entstanden am Morgen soch spektakuläre Bilder. Übrigens: Für die nächste Nacht erwartet Müller das gleiche Schauspiel.