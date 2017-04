Verhandlungen gehen weiter

Vor der Fortsetzung der Verhandlungen (v. l.): Roland Hamm, Harald Brenner (vorne), Hakan Birlik und Allesandro Lieb. Oben beim Telefonieren Christian Sobottka. Foto: wh

Schwäbisch Gmünd. Nach ein paar Stunden Unterbrechung gehen die Verhandlungen über den geplanten Arbeitsplatzabbau bei Bosch AS seit 14 Uhr weiter. Die Vertreter von Arbeitnehmern und Geschäftsleitung hatten die ganze Nacht zum Donnerstag über verhandelt. Für Beobachter geht es darum, ob Bosch AS in Gmünd seine leitende Position in Entwicklung und Produktion behält. Davon hängt maßgeblich die weitere Entwicklung beim größten Gmünder Arbeitgeber ab. Möglicherweise kommt es noch im Lauf des nachmittags zu einem Ergebnis. Wie das allerdings ausfällt, ist völlig offen. Beide Seiten streben eine einvernehmliche Lösung an.

20.04.2017 14:27