Polizei sucht 48-jährigen vermissten Mann

Er war in der Virngrundklinik Ellwangen

. Seit Mittwochnachmittag wird ein 48-jähriger Aalener vermisst. Der Vermisste hielt sich zuletzt in der Virngrundklinik in Ellwangen auf. Da laut Polizei konkrete Hinweise auf eine Eigengefährdung vorliegen, bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Der Mann ist 1,88 Meter groß und etwa 108 Kilogramm schwer. Er hat kurze, graue Haare und grüne Augen. Er war zuletzt mit einer hellblauen Jacke und Blue-Jeans bekleidet und trug eine grünen Wollmütze und schwarze Schuhe. Der Vermisste ist zu Fuß unterwegs und benutzt gegebenenfalls öffentliche Verkehrsmittel. Sollte die Person beobachtet werden, wird gebeten, die Kriminalpolizei in Aalen unter Telefon (07361) 5800 zu verständigen oder die Notrufnummer 110 zu nutzen. Unter diesem Link hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht: https://www.polizei-bw.de/Fahndung/Seiten/PP-Aalen---Vermisster-48-j%C3%A4hriger-Aalener.aspx