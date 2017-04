Polizei Autofahrer verursacht gleich zwei Unfälle

Schwäbisch Gmünd. Zwischen dem Kreisel Verteiler Ost und dem Kreisel Buchauffahrt fuhr ein 79-Jähriger am Freitag gegen 17 Uhr mit seinem Polo in den fließenden Verkehr ein. Hier übersah er eine 65-jährige Renault-Fahrerin, und es krachte. Beim Rangieren an der Unfallstelle touchierte der Polo-Fahrer einen vorbeifahrenden VW-Bus eines 34-Jährigen. Insgesamt verursachte er einen Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

zurück © Gmünder Tagespost 22.04.2017 14:08