Simon Köpf rettet dem TSV in der Nachspielzeit einen Punkt Fußball, Verbandsliga Der TSV Essingen spielt gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall 3:3 unentschieden.

Der TSV Essingen behält im Spiel gegen den Tabellenvierzehnten einen Punkt. Nachdem Michael Wende die Stippel-Elf in der 22. Spielminute mit 1:0 in Führung brachte, zogen die Schwäbisch Haller nur vier Minuten später nach. Serdal Kocak erzielte den Ausgleich (26.). Weitere vier Zeigerumdrehungen verstrichen ehe Simon Fröhlich zur erneuten Führung traf (30.). Noch vor der Halbzeitpause führte wiederum ein Eigentor (43.) und ein erneuter Treffer von Kocak (44.) zur glücklichen Führung für die Gäste aus Hall. Den 2:3-Rückstand zur Halbzeitpause konnte der TSV erst in der 92. Spielminute beantworten. Simon Köpf traf in der Nachspielzeit zum 3:3 und rettete den Hausherren so einen Punkt.

