Am Sonntag zu den Alfdorfer Messetagen In der Sporthalle











Alfdorf. Der Gewerbe- und Handelsverein Alfdorf veranstaltet an diesem Wochenende seine Alfdorfer Messetage AMT. Bereits am Samstag kamen die Besucher, um sich in Fachvorträgen und an verschiedenen Ständen im Innen- und Außenbereich zu informieren. Die Unternehmen laden auch heute zu Gesprächen ein oder dazu, sich Ideen zu holen. Die Alfdorfer Messetage in der Sporthalle sind an diesem Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt auch Mitmachangebote und eine Tombola. me/Fotos: Tom

