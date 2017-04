Hochzeitskorso gefährdet Autofahrer Mehrere Straftaten am Samstag in Stuttgart

Stuttgart. Während eines Hochzeitskorsos mit acht Fahrzeugen auf der Uferstraße der B10 kam es am Samstag laut Polizeiangaben zu mehreren Straftaten. Gegen 14.45 fuhren acht Fahrzeuge bei der Auffahrt Esslingen auf die B 10 auf. Es wurden beide Fahrstreifen blockiert, indem die Fahrer die Geschwindigkeit laut Polizei ohne Grund auf 40 km/h verringerten und so den nachfolgenden Verkehr abbremsten.

Einzelne Fahrzeuge des Konvois überholten dann über den Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit und setzten sich an die Spitze. Auf Höhe der Abzweigung der B14 in Richtung Fellbach wurde ein Fahrzeug quer gestellt. Der Fahrer stieg aus und wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer auf das Verhalten angesprochen. Dieser wurde sofort beleidigt und ultimativ aufgefordert das Filmen mit dem Handy zu unterlassen. Die Fahrt des Korsos setzte sich fort bis zur Pragstraße / Neckartalstraße. Dort wurden die Fahrstreifen der anderen Fahrtrichtungen durch quergestellte Fahrzeuge blockiert. Ein 20-jähriger Fahrer driftete daraufhin mit seinem schwarzen Mercedes über alle Fahrstreifen. Dabei wurden an der Fußgängerampel wartende Personen gefährdet. Der Führerschein des Mercedesfahrers wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart einbehalten. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ostendstraße unter der Telefonnummer (0711) 8990-3500 zu melden.

zurück © Gmünder Tagespost 23.04.2017 13:35

Mehr zum Thema Alle Artikel der Serie Polizeiberichte