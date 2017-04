Eine Leistung ohnegleichen

Die Damen der WSG Lorch/Waldhausen haben ihr letztes Heimspiel der Saison mit 28:25 gegen den Tabellensechsten HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See gewonnen. Aber das war letztlich nur Beiwerk zu der äußerst erfolgreichen Saison der Spielgemeinschaft. Als Aufsteiger haben die Damen aus Lorch und Waldhausen geschafft, was sie selbst niemals in Betracht gezogen hatten: zwei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der Landesliga und damit den Aufstieg in die Württembergliga perfekt zu machen.

„Wir sind selbst absolut überrascht“, sagt der WSG-Vorsitzende Bernd Ermer, „was die Frauen geleistet haben, ist ohnegleichen.“ Und damit meint er nicht ausschließlich die allwöchentlichen überragenden Darbietungen gegen die Konkurrenz. Sondern auch den Einsatz in der Saisonvorbereitung. Das waren drei Mal wöchentlich zweieinhalb Stunden Training. Und an Sonntagen im Wechsel zweieinhalb und sage und schreibe fünf Stunden. „Das ist unvergleichbar“, sagt Ermer.

Der Fokus des Aufsteigers hatte vor Saisonbeginn noch ganz klar auf einem Ziel gelegen: nicht absteigen. Als die WSG nach der Vorrunde allerdings die Konkurrenz in der Tabelle von oben betrachtete, „haben wir uns neu ausgerichtet“, sagt Ermer. Und dem Druck Stand gehalten.

Ein bisschen Glück habe man auch gehabt, schiebt Ermer ein, denn „die Gegner haben sich gegenseitig die Punkte abgenommen“. Geschafft hat die WSG den Durchmarsch mit Eigengewächsen des TSV Lorch und des TSV Waldhausen, die entweder konstant aus der Jugend in die Aktivenmannschaft eingebaut wurden, oder aus Zwischenstationen wieder zurückgekehrt waren. Lediglich Torfrau Ira Jennewein kam aus Donzdorf, ohne aus der eigenen Jugend zu stammen.

Alfdorf stößt zur WSG

Spannend wird die nächste Saison allemal. Zumal die WSG Zuwachs bekommt: Der TSV Alfdorf schließt sich an. Zusammen wird die Spielgemeinschaft dann WSG „ALLOWA“ heißen. Das bedeutet noch mehr Potenzial durch weitere Spielerinnen. Doch Bernd Ermer will realistisch bleiben. „Die Württembergliga wird wohl erst mal das Limit sein. Und wenn wir nach der kommenden Saison wieder Landesliga spielen, werden wir sagen: ‘Es war schön.’“ Abgänge jedenfalls hat die WSG bisher überhaupt keine zu verzeichnen. Im Gegenteil. „Es haben sich einige Neulinge zum Training angemeldet“, so Ermer. Verabschiedet allerdings wurden nach Spielende am Sonntag Inga Maier (sie war nochmals reaktiviert worden), Jana Vetter und Jasmin Hurlebaus (beide wollen nun handballerisch kürzertreten).

Das Trainerteam, dessen Beitrag zum Erfolg gar nicht groß genug bewertet werden kann, bleibt zum Teil erhalten. Aber Margit Bihler steigt aus dem Trainerstab aus. Dafür steigt der Athletiktrainer aus der Vorbereitung, Tim Kutschera, mit ein. Er wird das erfolgreiche Trainerteam mit Klaus Hieber und Zlatko Sos ergänzen. Zudem wurde Ralf Babel aus Plüderhausen gewonnen. In der kommenden Vorbereitung werden die vier zusammen für alle drei Teams (Württembergliga, Bezirksliga und Kreisliga A) zuständig sein. Diese übergreifende Traineraufteilung hatte die WSG bereits beim Durchmarsch inne. Möglicherweise war diese Teil des Erfolges. „Jedenfalls“, sagt Bernd Ermer, „ist das bei uns etwas Besonderes.“

Der Saisonabschluss

Im letzten Heimspiel hatte die WSG Lorch/Waldhausen zunächst Schwierigkeiten mit der 6:0-Deckung der Gäste. Als diese in der zweiten Hälfte etwas offensiver wurden, kam die WSG besser zurecht und zog auf sieben Tore Vorsprung davon. Bis auf drei Tore kamen die Gäste noch heran. Der WSG war am Ende anzumerken, dass die Luft nach einer langen Saison ein bisschen ausgeht. Zumindest, wenn es um nichts mehr geht.

Weiterer Titel möglich

Jetzt gilt es, sich noch einmal zu sammeln. Ausgiebig gefeiert wird dann nach der Saison. Zwei Aufgaben hat die WSG nämlich noch vor sich. Zum einen gastiert der Meister kommenden Samstag beim Tabellenzweiten TSV Schmiden, zum anderen steht noch das Final Four im Bezirkspokal an: am 6. und 7. Mai in Schwaikheim. Dort könnte Lorch/Waldhausen den nächsten Titel holen und die Saison doppelt krönen. Nominell ist die WSG die stärkste verbliebene Mannschaft im Pokal.

WSG: Lydia Wosnek, Julia Koziara (2), Jana Vetter (3), Tina Hermann (3), Inga Maier (1), Hannah Pfisterer (6), Melanie Kraft, Christin Weida, Jasmin Hurlebaus (3), Ira Jennewein, Vanessa Schmid (3), Sandra Wüst (2), Anna-Theresa Straub (4), Lisa Pfisterer (1)